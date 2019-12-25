Смольный поддержит инфраструктуру садоводств в Петербурге субсидиями

Средства предоставляются бесплатно по итогам конкурсного отбора и предназначены для компенсации расходов, произведённых в рамках мероприятий 2025-2026 гг.

Александр Беглов подписал распоряжение правительства Санкт-Петербурга, определяющее порядок реализации в 2026 году подпрограммы поддержки садоводов, ведущейся в рамках госпрограммы "Социальная помощь гражданам Санкт-Петербурга".

Постановление предусматривает механизм выделения целевых субсидий садоводческим объединениям, организованным гражданами города, включая семьи с тремя и более детьми. Средства предоставляются бесплатно по итогам конкурсного отбора и предназначены для компенсации расходов, произведённых в рамках мероприятий 2025-2026 гг.

Максимальная компенсация предусмотрена семьям с большим количеством детей, а также проектам по строительству и капитальному ремонту объектов медицинского назначения и социально-культурных учреждений в садоводствах — она достигает 100% понесённых затрат. Остальные случаи предусматривают компенсацию не более половины фактических расходов.

На обеспечение устойчивого функционирования инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры садовых сообществ в следующем году предусмотрено выделение 138,2 млн рублей. Дополнительные 300 млн рублей предусмотрены специально для оказания финансовой помощи садоводческим организациям семей с тремя и более детьми.

