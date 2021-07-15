Для пожилых петербуржцев в сентябре намерены выпустить льготные карты "Серебряный возраст"

Градоначальник уточнил, что инициативу запустят на базе "Единой карты петербуржца".

Пожилые петербуржцы с 1 сентября этого года смогут посещать городские музеи за 1 рубль по карте "Серебряный возраст". Об этом 16 августа пишет "Интерфакс", ссылаясь на губернатора Северной столицы.

Уже с 1 сентября держатели карты "Серебряный возраст" смогут посетить любой городской музей за 1 рубль. В следующем году на карте появится электронный сертификат на 1,5 тыс. рублей. Его можно потратить на покупку билетов в городские и федеральные музеи. Например, в Эрмитаж и Русский музей. Губернатор Петербурга

Градоначальник уточнил, что инициативу намерены запустить на базе "Единой карты петербуржца". Карту "Серебряный возраст" получится оформить в отделе социальной защиты или МФЦ.

Напомним, "Серебряный возраст" – городской проект, который будет работать на достижение целей нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и дополнит его. Он охватит порядка 2 млн человек. Среди них не только пенсионеры, но и горожане возраста старше 50.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)