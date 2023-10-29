В Петербурге заработает проект "Серебряный возраст"

Создадут 18 районных и четыре общегородских "серебряных" центра с медицинскими кабинетами, однако основной упор будет сделан на спорт.

В Петербурге создадут проект "Серебряный возраст". Об этом рассказали в пресс-службе городского правительства, ссылаясь на губернатора Северной столицы.

Планируется повышение ожидаемой продолжительности жизни. В настоящее время она в Петербурге составляет 76 лет – на 3 года выше средней по стране, однако ее необходимо поднять до 80 лет. По словам градоначальника, именно на это направлен новый проект "Серебряный возраст".

"Серебряный возраст" – это городской проект, который будет работать на достижение целей нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и дополнит его. "Серебряный возраст" охватит порядка 2 млн человек. Среди них не только пенсионеры, но и горожане возраста старше 50.

Мы хотим поменять подходы к созданию для них комфортной и поддерживающей среды. Обеспечить медицинское и социальное сопровождение во второй половине жизни. Создать новый петербургский стандарт для серебряного поколения. Губернатор Петербурга

Проект включит четыре направления: "Здоровье", "Спорт", "Образование" и "Досуг". Создадут 18 районных и четыре общегородских "серебряных" центра с медицинскими кабинетами, однако основной упор будет сделан на спорт.

Кроме того, на базах городских колледжей сформируют систему профессиональной переподготовки, где граждан серебряного возраста обучат востребованным и важным профессиям – педагога, экскурсовода, сиделки и другим.

Ранее на Piter.TV: прожиточный минимум в Петербурге намерены увеличить на 3 тыс. рублей в 2025 году.

Фото: Piter.TV