Прожиточный минимум в Петербурге намерены увеличить на 3 тыс. рублей в 2025 году

Если постановление одобрят, то оно вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря.

В Петербурге в следующем году планируют увеличить прожиточный минимум на душу населения. Соответствующий документ появился 3 июля на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Так, в 2025 году прожиточный минимум станет больше примерно на 3 тыс. рублей – сумма увеличится с 16,5 тыс. до 19,3 тыс. рублей. Помимо этого, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 21 тыс. вместо 18 тыс. рублей, для пенсионеров – 16,6 тыс. вместо 14,2 тыс. рублей, а для детей – 18,7 тыс. вместо 16 тыс. рублей.

Если постановление одобрят, то оно вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря.

Контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатора Петербурга Наталью Чечину.

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Фото: Piter.TV