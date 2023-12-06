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Прожиточный минимум в Петербурге намерены увеличить на 3 тыс. рублей в 2025 году
Сегодня, 19:35
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Прожиточный минимум в Петербурге намерены увеличить на 3 тыс. рублей в 2025 году

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Если постановление одобрят, то оно вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря.

В Петербурге в следующем году планируют увеличить прожиточный минимум на душу населения. Соответствующий документ появился 3 июля на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. 

Так, в 2025 году прожиточный минимум станет больше примерно на 3 тыс. рублей – сумма увеличится с 16,5 тыс. до 19,3 тыс. рублей. Помимо этого, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 21 тыс. вместо 18 тыс. рублей, для пенсионеров – 16,6 тыс. вместо 14,2 тыс. рублей, а для детей – 18,7 тыс. вместо 16 тыс. рублей. 

Если постановление одобрят, то оно вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря. 

Контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатора Петербурга Наталью Чечину.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге депутатов-иноагентов могут лишить пенсии.

Фото: Piter.TV

Теги: антикоррупционная экспертиза, прожиточный минимум
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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