Документ опубликовали на сайте Законодательного собрания города.

В Петербурге депутатов-иноагентов могут лишить пенсии за государственную службу и выплат за выслугу лет. Законопроект написали глава комитета по законодательству Всеволод Беликов и глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок. Об этом сообщили на портале "Нева.Тудей".

По законопроекту Санкт-Петербурга, что лица, занимавшие государственные должности менее четырех лет, имеют право на получение пенсии за выслугу лет или ежемесячную доплату. Законопроект Беликова и Четырбока предлагает лишить такой возможности депутатов, которые приобрели статус иностранного агента, указано в пояснительной записке. Отметим, что документ опубликовали на сайте Законодательного собрания города. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere