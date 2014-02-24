В Петербурге средняя зарплата превысила 103 тыс. рублей

Самые высокие доходы зафиксированы у специалистов, занятых в сфере добычи полезных ископаемых - их средний доход составляет 246 тыс. рублей.

Средний размер зарплаты жителей Петербурга в апреле составил 103,5 тыс. рублей, согласно информации от пресс-службы Петростата.

Самые высокие доходы зафиксированы у специалистов, занятых в сфере добычи полезных ископаемых - их средний доход составляет 246 тыс. рублей. Далее следуют работники воздушного и космического транспорта с зарплатой в 193 тыс. рублей, а также сотрудники финансовых и страховых компаний, получающие в среднем 167 тыс. рублей.

Средний уровень зарплат курьеров и работников почтовой связи составляет 46 тыс. рублей, а сотрудников гостиничного бизнеса и общественного питания - 52 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге возник кадровый дефицит водителей.

Фото: Piter.TV