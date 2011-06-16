В Петербурге возник кадровый дефицит водителей

Существенный дефицит кадров в этой области привел к значительному повышению уровня заработной платы.

В Петербурге наблюдается высокий спрос на водителей, что подтверждается данными анализа вакансий, проведенным онлайн-платформой для поиска работы hh.ru весной текущего года.

По результатам исследования, водительская специальность заняла первое место среди всех рабочих профессий по уровню востребованности. На начало весны доля вакансий для водителей составляла 17% от общего числа предложений для рабочих. Кладовщики и упаковщики заняли второе и третье места соответственно.

Существенный дефицит кадров в этой области привел к значительному повышению уровня заработной платы. Согласно сообщению в Telegram-канале Комитета по транспорту Северной столицы, средняя месячная зарплата водителей теперь достигает почти 80 тыс. рублей, что на 20 тыс. рублей больше, чем год назад.

В связи с продолжающимся дефицитом кадров и необходимостью поддержания адекватного уровня заработной платы, профильная комиссия Заксобрания Петербурга приняла решение обратиться к вице-губернатору Алексею Корабельникову. Депутаты планируют запросить финансовую поддержку для перевозчиков, которые сталкиваются с трудностями в повышении заработной платы своим сотрудникам. Это решение было принято в ходе заседания, состоявшегося 10 июня.

Ранее мы сообщили о том, что число новых рабочих мест в Ленобласти возросло на 36% за год.

Фото: Piter.TV