Число новых рабочих мест в Ленобласти возросло на 36% за год

Работодатели Северо-Западного федерального округа за последние 30 дней открыли 166 тыс. вакансий. Это на 23% больше, чем летом 2023 года.

Эксперты портала hh.ru зафиксировали значительный рост спроса на новых сотрудников в Ленинградской области. За год количество вакансий в 47 регионе увеличилось на 36%.

За последний месяц компании из Ленобласти искали более 16 тыс. новых работников. Наиболее заметный рост спроса наблюдался в сфере медицины и фармацевтики - +68% новых рабочих мест.

Также востребованными остаются сотрудники розничной торговли: +60% новых вакансий. Высокий спрос наблюдается и на обслуживающий персонал (+57%). У работодателей Ленобласти также остается потребность в юристах (+55%). В регионе вырос спрос на работников сферы туризма и общепита (+53%), а также на сотрудников, занимающихся транспортом и логистикой (+47%).

Работодатели Северо-Западного федерального округа за последние 30 дней открыли 166 тыс. вакансий. Это на 23% больше, чем летом 2023 года. Лидером по росту спроса на новых сотрудников стала Вологодская область. В этом регионе число вакансий выросло на 43%. На втором месте - Калининградская область с показателем в 42%.

Ранее мы сообщили о том, что абитуриенты Ленобласти могут подать заявление в колледж онлайн.

Фото: Piter.TV