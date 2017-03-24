В Петербурге стартовала заливка катков

В воскресенье, 29 октября, в Петербурге начали заливать катки. Внимание на процесс обратило издание "Фонтанка".
Как сообщили в телеграм-канале "(От)Личный Петербург", катки готовят "Севкабель Порт" и Новая Голландия, где рабочие возводили ограждение и готовили площадки для заливки.
Жители Северной столицы смогут выйти на лед уже в следующем месяце.
Ранее мы рассказывали о том, что на украшение Петербурга к новогодним праздникам выделят порядка 220 млн рублей.
Видео: Телеграм / (От)Личный Петербург
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