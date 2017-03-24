В Петербурге стартовала заливка катков

Катки готовят "Севкабель Порт" и Новая Голландия.

В воскресенье, 29 октября, в Петербурге начали заливать катки. Внимание на процесс обратило издание "Фонтанка".

Как сообщили в телеграм-канале "(От)Личный Петербург", катки готовят "Севкабель Порт" и Новая Голландия, где рабочие возводили ограждение и готовили площадки для заливки.

Жители Северной столицы смогут выйти на лед уже в следующем месяце.

Ранее мы рассказывали о том, что на украшение Петербурга к новогодним праздникам выделят порядка 220 млн рублей.

Видео: Телеграм / (От)Личный Петербург