На украшение Петербурга к новогодним праздникам выделят порядка 220 млн рублей

На ели по всей Северной столице потратят 22,2 млн рублей.

Из бюджета Петербурга выделят 217 млн рублей на украшение города к новогодним праздникам. Данная информация появилась на сайте Единой информационной системы госзакупок.

На световые композиции Невского проспекта, Смольной и Воскресенской набережных, площади Труда и Александровского парка планируют потратить 10,7 млн рублей. Централизованное оформление моста Александра Невского, Биржевого и Сампсониевского мостов обойдется в 11,4 млн рублей.

Кронштадтский, Курортный и Пушкинский районы приобретут световые украшения на 32 млн рублей, а Василеостровский и Петроградский – на 22,6 млн.

На ели по всей Северной столице выделили 22,2 млн рублей. Отметим, что традиционная елка на Дворцовой площади появится не позднее 19 декабря.

Ранее на Piter.TV: Смольный направит 30 млн рублей на поддержку семи кинокартин.

Фото: Piter.TV