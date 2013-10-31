Смольный направит 30 млн рублей на поддержку семи кинокартин

Каждый год средства направляют на создание отечественных фильмов в различных форматах и жанрах.

Комитет по культуре Северной столицы рассказал о завершении второго этапа конкурса на предоставление субсидий киноделам. Из 31-ой заявки было отобрано семь лучших работ, на воплощение которых выделят 30 млн рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Чиновник отметил, что каждый год средства направляют на создание отечественных фильмов в различных форматах и жанрах. С прошлого года участие в конкурсе могут принимать не только НКО, но и коммерческие киностудии. Кроме того, возможно получить сумму, покрывающую затраты на уже снятое кино.

На данный момент поддержку со стороны Смольного окажут трём полнометражным и двум короткометражным документальным фильмам, одной полнометражной художественной картине и одному многосерийному художественному фильму.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный увеличил финансирование детских выплат на 67 млрд рублей.

Фото: Telegram / Пиотровский Online