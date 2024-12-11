С улиц Петербурга убирают новогодние украшения

Также демонтировали елку на Дворцовой.

С главной елки Петербурга на Дворцовой площади сняли все украшения. Как это было, показал в своем tg-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Напомним, когда новогоднее дерево покинет площадь, оно станет частью памятных подарков. Из ствола изготовят сувениры в виде настенных часов, их позже передадут детским социальным учреждениям и больницам.

Также из дерева сделают наградные статуэтки для победителей Межрегионального конкурса "Детская новогодняя игрушка" и Межрегиональных архитектурно-художественных конкурсов "Праздничный Петербург", которые состоятся в преддверии 2026 года.

А мелкие детали ствола и ветки переработают в опилки и отдадут их в питомники для животных в Ленобласть.

Кроме того, праздничные украшения убирают с петербургских улиц.

Фото: Telegram / Пиотровский Online