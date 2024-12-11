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На Дворцовой площади демонтируют главную елку Петербурга
Сегодня, 9:11
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На Дворцовой площади демонтируют главную елку Петербурга

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Дерево планируется использовать для изготовления сувениров.

В ночь на среду, 15 января, началась процедура демонтажа праздничного дерева на Дворцовой площади. Весь процесс займет около недели. Специалисты уже отключили новогоднее освещение и сняли звезду с верхушки елки.

Дерево планируется использовать для изготовления сувениров. После сушки ствола из него изготовят декоративные изделия, включая настенные часы и фигурки. Эти сувениры будут вручены детям-победителям творческих конкурсов. Ветви дерева передадут в приюты для животных.

Напомним, что петербургская елка была признана победительницей Всероссийского конкурса на лучшую новогоднюю ель.

Сразу после окончания праздников в городе приступили к разборке праздничных ярмарок на Манежной и Московской площадях, а также Рождественской горки на Дворцовой площади.

Ранее мы сообщили о том, что рождественскую ярмарку в Петербурге посетили почти 1,5 миллиона гостей.

Фото: Кадр супервидовой веб-камеры

Теги: главная елка петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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