Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили почти 1,5 миллиона гостей

Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле подвёл итоги работы Рождественской ярмарки, проходившей с 14 декабря 2024 года до 9 января 2025 года. Она проводилась сразу на трех площадях города – Дворцовой, Московской и Манежной с примыкающими к ней Малой Садовой и Кленовой улицами.

Ярмарки посетили почти 1,5 миллиона гостей, что на 10% больше, чем в прошлом году.

В качестве продавцов в ярмарке приняли участие представители 17 регионов России. Всего было размещено 136 торговых объектов. Также для посетителей работали ледовый каток, карусель с паровым приводом и большая катальная горка на Дворцовой площади. Там же была установлена главная городская ель.

Ярмарка включена в раздел "ТОП-25" Единого календаря событий Санкт‑Петербурга.

Ёлка на Дворцовой площади участвует в голосовании Всероссийского конкурса "Елки России".

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле