Ёлка на Дворцовой площади участвует в голосовании Всероссийского конкурса "Елки России"

Каждый желающий с 9 по 11 января сможет отдать голос за понравившуюся новогоднюю ель.

Елка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге участвует в голосовании Всероссийского конкурса "Елки России". Об этом рассказал Медиацентр Санкт-Петербурга.

Каждый желающий с 9 по 11 января сможет отдать голос за понравившуюся новогоднюю ель в рамках конкурса "Ёлки России". Субъекты Российской Федерации, чьи заявки по итогам открытого голосования займут первые 10 лидирующих мест, получат ценные призы.

Ёлка в Санкт-Петербурге оформлена в ретро-стиле 50-60-х годов XX века – флажки, серпантин, лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков. Макушку ели украшает пятиконечная звезда. Также в комплект украшений вошло более 300 елочных игрушек с ручной росписью, 7000 м светодиодных гирлянд, 300 м ретрогирлянд из стилизованных флажков и 300 м световых гирлянд из лампочек, 300 м серпантина.

Проголосовать за петербургскую новогоднюю ель можно на странице ГородаМеняютсяДляНас ВКонтакте.

Фото: Piter.tv