Новогодняя ель на Дворцовой площади стала лучшей в стране

Согласно данным народного голосования.

Министерствво строительства России подвело итоги всероссийского конкурса "Елки России". В соревновании участвовали деревья, установленные на территориях, которые были облагорожены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Голосование за лучшую новогоднюю ель проходило на официальной странице конкурса во "ВКонтакте", – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Самая красивая ель – на самой красивой площади! Звание лучшей елки России – это заслуженная оценка труда очень многих людей, которые с петербургским вкусом и глубоким уважением к традициям украсили лесную красавицу. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

На Дворцовую площадь елку привезли из Выборгского района Ленинградской области. Ее высота составляет 23 метра, а ее ветви в этом году украшают игрушки в ретро-стиле – 300 украшений с ручной росписью на манер игрушек из 1950-60-х годов. Уже завтра главная петербургская ель снимет свой праздничный наряд и уедет с площади.

Серебряную медаль во Всероссийском конкурсе завоевало дерево из Чеченской Республики. "Бронза" досталась елка из Московской области.

Ранее мы рассказывали, что на главной елке Санкт-Петербурга было замечено задымление. Работу пожарных на видео сняла Анастасия Ивлеева.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга