На Дворцовой площади задымилась елка

Работу пожарных запечатлела на видео Анастасия Ивлеева.

Анастасия Ивлеева во время прогулки на Дворцовой площади засняла на видео, как пожарные поднялись к главной новогодней елке Санкт-Петербурге, чтобы ликвидировать причину небольшого задымления.

По словам артистки, дымилась либо игрушка, либо елочная гирлянда. На момент записи видео каких-либо признаков возгорания на елке замечено не было. В МЧС о данном происшествии ничего не сообщали.

Ранее мы писали, что Поезд Деда Мороза покидает Октябрьскую железную дорогу до следующего года. Всего за время следования новогоднего состава его мероприятия посетило больше 80 тыс человек в разных городах.

Видео: Telegram / Настя Ивлеева