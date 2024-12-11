Новогоднее турне Деда Мороза и Снегурочки подошло к концу

Праздничный состав покидает Октябрьскую железную дорогу.

Поезд Деда Мороза совершил последнюю в этом году остановку – в Мурманске. После новогоднего концерта для мурманчан состав покидает Октябрьскую железную дорогу, – сообщают в пресс-службе организации.

Праздник состоялся! Посетители праздничного мероприятия в Мурманске смогли посмотреть новогодний концерт, посетить тематические вагоны в составе поезда, а самое главное – увидеть настоящего Деда Мороза и прикоснуться к сказке! Октябрьская железная дорога

Перед отъездом Дед Мороз и Снегурочка вышли на платформу и тепло попрощались с местными жителями. Всего в период новогоднего турне мероприятия праздничного состава посетили более 81 тыс человек.

Ранее мы сообщали, что ранее Поезд Деда Мороза навещал Северную столицу. Порядка 51,7 тыс петербуржцев посетили новогодний состав.

Видео и фото: Октябрьская железная дорога