  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Поезд Деда Мороза увидели более 51,7 тыс. петербуржцев
Сегодня, 10:31
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Поезд Деда Мороза увидели более 51,7 тыс. петербуржцев

0 0

Напомним, состав стоял в Новом Петергофе 6 и 7 января.

В Петербурге поезд Деда Мороза посетили более 51,7 тыс. человек. Об этом сообщили в ОЖД. 

Напомним, состав стоял в Новом Петергофе 6 и 7 января. В первый день его увидели 27,7 тыс. гостей, во второй – 24 тыс. горожан. Детей и взрослых в праздничном фейерверке шуток, песен и подвижных игр кружила команда зимнего волшебника. 

Дед Мороз и Снегурочка попрощались с петербуржцами вчера вечером и отправились в столицу Карелии – Петрозаводск. 

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед" посетили более 200 тыс. человек. 

Фото: пресс-служба ОЖД

Теги: новый петергоф, поезд деда мороза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии