Поезд Деда Мороза увидели более 51,7 тыс. петербуржцев

Напомним, состав стоял в Новом Петергофе 6 и 7 января.

В Петербурге поезд Деда Мороза посетили более 51,7 тыс. человек. Об этом сообщили в ОЖД.

Напомним, состав стоял в Новом Петергофе 6 и 7 января. В первый день его увидели 27,7 тыс. гостей, во второй – 24 тыс. горожан. Детей и взрослых в праздничном фейерверке шуток, песен и подвижных игр кружила команда зимнего волшебника.

Дед Мороз и Снегурочка попрощались с петербуржцами вчера вечером и отправились в столицу Карелии – Петрозаводск.

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед" посетили более 200 тыс. человек.

Фото: пресс-служба ОЖД