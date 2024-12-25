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В Петергоф приехал поезд Деда Мороза

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Передвижную резиденцию оформили железнодорожники.

На железнодорожную станцию в Петергофе прибыл поезд Деда Мороза. Об этом сообщили в ОЖД. 

Передвижную резиденцию оформили железнодорожники, в голове которой – паровоз, а в составе – салон-приемная, сказочная деревня для игр и квестов, кукольный театр, лавка с сувенирами, а также ресторан и буфет для чаепитий.

Традиционно поезд Деда Мороза пробудет в Северной столице два дня – 6 и 7 января.

Ранее мы рассказывали о том, что домик Деда Мороза заработал в Сосновом Бору с 25 декабря. 

Видео, фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: новый петергоф, поезд деда мороза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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