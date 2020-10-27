Домик Деда Мороза заработает в Сосновом Бору с 25 декабря

Посетить резиденцию можно будет каждый день с 18:00 до 20:00.

В Сосновом Бору, Лениградская область, открывает свои двери резиденция Деда Мороза для всех желающих. Как сообщила администрация округа, волшебный домик начнет свою работу в среду, 25 декабря.

Он будет принимать гостей с 25 по 30 декабря, а также со 2 по 6 января. Посетить резиденцию можно будет каждый день с 18:00 до 20:00. Это замечательная возможность для детей и взрослых погрузиться в атмосферу новогоднего праздника.

Резиденция расположена на площади у ТРК "Галактика". Вход бесплатный.

Ранее мы сообщили о том, что график работы МФЦ в новогодние праздники обозначили в Ленобласти.

Фото: Администрация города Сосновый Бор