График работы МФЦ в новогодние праздники обозначили в Ленобласти

Отделы и филиалы МФЦ не будут работать с 29 по 31 декабря и останутся закрытыми с 1 по 8 января.

Все МФЦ Ленинградской области скорректируют режим работы на новогодние каникулы. Во вторник, 31 декабря, они закроются на час раньше обычного времени — в 20:00 вместо 21:00. Отделы и филиалы МФЦ не будут работать с 29 по 31 декабря и останутся закрытыми с 1 по 8 января. С 9 января они вернутся к обычному графику работы.

Рекомендуется заранее записываться на приём через сайт, горячую линию 8 812 775-47-47, чат-бот на сайте или в Telegram-канале, а также на портале.

В Ленинградской области насчитывается 37 филиалов и отделений МФЦ, пять бизнес-офисов и 128 удалённых рабочих мест. Всего МФЦ предоставляет более 650 различных государственных и муниципальных услуг.

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Фото: Правительство Ленобласти