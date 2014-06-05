В праздники на горнолыжные и всесезонные курорты Ленобласти придется 25% турпотока

В Ленобласти работают девять всесезонных курортов, которые принимают отдыхающих круглый год.

25% туристического трафика на новогодние праздники в Ленобласти приходится на горнолыжные и всесезонные курорты региона, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя комитета по культуре и туризму – начальник департамента по туризму Ольга Голубева.

Она напомнила, что в Ленобласти работают девять всесезонных курортов, которые принимают отдыхающих круглый год, а также 11 горнолыжных курортов, включающих 72 трассы, из которых 32 прошли сертификацию.

Ранее мы сообщили о том, что новые школьные автобусы передали в 13 районов Ленобласти.

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