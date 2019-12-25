Новые школьные автобусы передали в 13 районов Ленобласти

Все автобусы отечественного производства, оборудованы удобными сидениями с ремнями безопасности, кнопкой для остановки по требованию и системой экстренного оповещения.

Сорок новых школьных автобусов поступили в тринадцать районов Ленинградской области. Обновление автопарка стало возможным благодаря соглашению между региональным правительством и Министерством промышленности и торговли России, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Все автобусы отечественного производства, оборудованы удобными сидениями с ремнями безопасности, кнопкой для остановки по требованию и системой экстренного оповещения.

Как подчеркнула председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, ежегодно десятки новых транспортных средств, соответствующих всем требованиям безопасности для перевозки детей, поступают в наш автопарк. Отмечается, что за последние девять лет в регионе обновили свыше 150 школьных автобусов.

Ранее Дрозденко рассказал о планах строительства метро в Кудрово.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко