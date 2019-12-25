Дрозденко рассказал о планах строительства метро в Кудрово

Губернатор также добавил, что дорожная инфраструктура будет развиваться в непосредственной близости от будущей станции метро.

В понедельник, 23 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел пресс-конференцию, в ходе которой обсудил готовность региона приступить к строительству дорожной инфраструктуры рядом с планируемой станцией метро в городе Кудрово Всеволожского района.

Александр Дрозденко подтвердил, что строительство метро в Кудрово является частью плана развития региона, передает "ЛенТВ24".

Губернатор также добавил, что дорожная инфраструктура будет развиваться в непосредственной близости от будущей станции метро. Кроме того, Дрозденко поделился информацией о том, что в 2024 году в Ленинградской области отремонтировали 200 километров дорог, а в 2025 году планируется отремонтировать 240 километров и провести работы на четырех мостах.

Ранее в Ленобласти подвели дорожные итоги 2024 года.

Фото: Правительство Ленобласти