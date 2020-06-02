  1. Главная
Пенсионер попал под колеса электрички и погиб на станции Новый Петергоф
Сегодня, 11:50
На момент приближения поезда он переходил пути в неположенном месте.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 22 декабря. 

Накануне утром около станции Новый Петергоф электричка сбила 69-летнего местного жителя. На момент приближения поезда он переходил пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости, однако наезда предотвратить не удалось. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. 

Уважаемые граждане, будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что под колесами электрички на станции Горелово погиб мигрант. 

Фото: Piter.TV 

