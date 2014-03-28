Под колесами электрички на станции Горелово погиб мигрант

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на станции Горелово. Погибшим оказался 40-летний мигрант.
На момент приближения состава иностранец переходил пути через регулируемый пешеходный переход на "красный" сигнал светофора. Машинист подал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье!
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Ранее мы рассказывали о том, что грузовой поезд сбил 88-летнего пенсионера насмерть в Гатчине. Погиб местный житель, переходивший пути на запрещающий сигнал светофора.
Фото: Piter.TV
