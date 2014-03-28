  1. Главная
Под колесами электрички на станции Горелово погиб мигрант
Сегодня, 15:28
101
На момент приближения состава иностранец переходил пути через регулируемый пешеходный переход на "красный" сигнал светофора.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на станции Горелово. Погибшим оказался 40-летний мигрант. 

На момент приближения состава иностранец переходил пути через регулируемый пешеходный переход на "красный" сигнал светофора. Машинист подал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье!

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что грузовой поезд сбил 88-летнего пенсионера насмерть в Гатчине. Погиб местный житель, переходивший пути на запрещающий сигнал светофора. 

Фото: Piter.TV 

