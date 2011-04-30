Четыре пригородных поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД

Вечером в четверг на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги по техническим причинам задерживаются четыре пригородных поезда. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД. По состоянию на 17 часов опаздывают составы номер 6610 Москва — Конаково, 6514 Москва — Клин, 7937 Тверь — Москва и 6724 Тверь — Крюково. По прогнозам, задержка поездов может составить более часа.

В ОЖД заявили, что железнодорожники принимают необходимые меры для сокращения времени опоздания. В комментарии "Фонтанке" пресс-служба железной дороги заверила, что "ничего страшного" не произошло.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты испытали контактную сеть будущей ВСМ в Щербинке.

