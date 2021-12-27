Закрытые капсулы с шумоизоляцией появятся в поездах РЖД до 2028 года

В 2026 году Российские железные дороги начинают серьезное обновление вагонов с вводом капсульных моделей. Это новый формат для тех, кто хочет уединения и комфорта без переплат за купе. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Вагоны габарита Т получились шире на 28 сантиметров и длиннее на 73. В них спальные места стали просторнее, проходы достаточно широкие.

Главная особенность заключается в закрытых капсулах с шумоизоляцией. В каждой есть фоновое и читальное освещение, разъемы USB с розетками, полка для клади у ног и место для пассажиров высокого роста. В отличие от азиатских аналогов, рассчитанных на короткий сон, российские капсулы предназначены для одиночек под длительные рейсы на много часов или целую ночь.

Тверской завод уже выходит на серию. В 2026 году выпустят первые вагоны для замены плацкартов и купе, а к 2028 году их пустят на популярные междугородние маршруты. Капсулы подходят для тех, кто ездит один, ценит тишину или работает в дороге. Семьи и компании останутся при своих купе и плацкартах. В РЖД тем временем прошла модернизация депо под новые габариты. Проект плотно вписан в план до 2030 года.

Фото: пресс-служба РЖД