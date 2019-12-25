Для ВСМ Москва – Петербург создадут новые инженерные специальности

Передовая инженерная школа «Академия ВСМ» расширяет программы подготовки кадров для строительства и эксплуатации высокоскоростной магистрали.

В России продолжается подготовка кадров для реализации проекта высокоскоростной магистрали между двумя столицами. В Минтрансе сообщили о расширении перечня образовательных программ в специализированной структуре Российского университета транспорта.

Как пояснил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков, специалисты академии разрабатывают уникальные образовательные курсы. По его словам, компетенции инженеров для ВСМ принципиально отличаются от квалификации работников обычного железнодорожного транспорта. Именно поэтому возникает необходимость в создании совершенно новых направлений подготовки.

Набор на профильные программы ведется уже два года. В 2024 году студенты приступили к обучению по специальностям, связанным с подвижным составом, строительством инфраструктуры и системами управления движением. Годом позже открылись еще два направления: подготовка IT-инженеров и специалистов пассажирского сервиса для высокоскоростных линий. Также для всех учащихся введен ознакомительный курс по специфике ВСМ.

Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул, что создание магистрали в сложных климатических условиях и на базе новых отечественных технологий требует инженеров особой квалификации. Речь идет не только о разработке поездов и путей, но и о внедрении передовых стандартов обслуживания пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что РЖД направят 120 млрд рублей на ВСМ Москва - Петербург.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"