В Белгородской области две локомотивные бригады пойдут под суд за попытку кражи топлива. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД России по ЦФО.

По предварительным данным следствия, фигуранты заранее спланировали хищение имущества, принадлежащего железнодорожной организации. Две бригады в составе двух машинистов тепловоза и пары их помощников слили горючее в заранее приготовленные ими канистры. Отмечается, что у них был доступ к топливной системе двух тепловозов, следующих в сцепке в составе одного поезда по маршруту Ржава – Старый Оскол.

Злоумышленники были задержаны оперативниками. Они обнаружили и изъяли 79 канистр, содержащих в общей сложности 2,5 тонны дизельного топлива. Сумма ущерба, причиненного предприятию, составила порядка 131 000 рублей. Материалы уголовных дел с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье пресекли хищение аферистами у пенсионерки 1 млн рублей.

Видео: УТ МВД России по ЦФО