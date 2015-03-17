На улице Подвойского шесть нетрезвых мужчин устроили массовую драку у бара

Ранним утром 18 апреля в Невском районе Петербурга произошла массовая драка. У бара в доме № 38 по улице Подвойского очевидцы сообщили в полицию о потасовке и звуках выстрелов. Прибывшие сотрудники задержали шестерых нетрезвых мужчин в возрасте от 27 до 50 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские установили, что конфликт начался со словесной перепалки между двумя мужчинами, которая переросла в драку. Остальные участники пытались их разнять. На месте происшествия был обнаружен и изъят пневматический пистолет, который один из участников потасовки выбросил при виде сотрудников полиции.

Все задержанные — неработающие граждане, они доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), они помещены в спецприёмник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

