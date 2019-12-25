В магазине на Звёздной мужчина с ножом крикнул "это ограбление", но ничего не требовал

Неработающего петербуржца задержали, у него изъяли складной нож.

Вечером 18 апреля в полицию Московского района обратилась кассир магазина на улице Звёздной, 16. Она сообщила, что в торговый зал зашёл мужчина с ножом и выкрикнул "это ограбление". Однако никаких требований он не предъявлял и ничего не похитил, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 43-летнего неработающего мужчину. У него изъяли складной нож. Задержанный доставлен в отдел полиции, на него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Он помещён в спецприёмник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотивы поступка мужчины устанавливаются. По словам очевидцев, он вёл себя неадекватно, но агрессии к посетителям не проявлял. Следствие продолжается.

Фото: Piter.TV