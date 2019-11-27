На проспекте Ветеранов мужчина с ножом пытался ограбить продуктовый магазин, но похитил только мясо

Ранее судимого 34-летнего приезжего из КБР задержали спустя два дня

В Кировском районе Петербурга 34-летний мужчина под угрозой ножа попытался ограбить продуктовый магазин на проспекте Ветеранов. Он открыто похитил мясное изделие, но при попытке скрыться выбросил его. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл 15 апреля в магазине у дома № 110 по проспекту Ветеранов. В период с 13:25 до 13:40 неизвестный открыто похитил мясное изделие и попытался скрыться. Администратор магазина попыталась остановить вора, но он, угрожая ей ножом, всё равно скрылся, выбросив похищенное. По факту разбоя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Позже, 17 апреля, у дома № 88 по проспекту Ветеранов сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина без определённого места жительства, приехавший из Кабардино-Балкарской Республики. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

