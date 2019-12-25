В Кингисеппе мужчина отправил сожительницу в реанимацию после ссоры

В Кингисеппе Ленинградской области 50-летняя женщина была госпитализирована в реанимацию в тяжёлом состоянии после избиения сожителем. Пострадавшая сообщила, что мужчина нанёс ей несколько ударов руками по голове и телу 14 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В субботу, 18 апреля, в 08:31 женщину доставили в медучреждение из квартиры дома № 6 по микрорайону Каскаловка. В тот же день в 12:30 по тому же адресу полицейские задержали подозреваемого — 37-летнего неработающего мужчину. Конфликт произошёл на почве личных неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Комендантском проспекте трое вытолкнули женщину с балкона пятого этажа.

