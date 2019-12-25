На Комендантском проспекте трое вытолкнули женщину с балкона пятого этажа

Ночью 18 апреля в Приморском районе Петербурга произошло ЧП: женщина упала с балкона пятого этажа дома № 17 по Комендантскому проспекту. Очевидица сообщила в полицию, что на земле лежит пострадавшая. Прибывшие на место сотрудники обнаружили 34-летнюю жительницу Гатчинского района, которая в тяжёлом состоянии была госпитализирована, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшая рассказала, что её вытолкнули с балкона. Полицейские задержали трёх подозреваемых в одной из квартир: 41-летнюю неработающую ранее судимую женщину, 36-летнего неработающего мужчину и 44-летнего ранее судимого жителя Тверской области. Все они доставлены в отдел полиции и помещены в спецприёмник.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

