По улице Карпинского в массовом ДТП пострадали трое детей

Водитель Kia при перестроении спровоцировал столкновение четырёх автомобилей

Вечером 18 апреля в Калининском районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. У дома № 33, корпус 1 по улице Карпинского 30-летний водитель Kia при перестроении спровоцировал столкновение с Jeep, после чего машины задели ещё два автомобиля — Kia, Renault и Nissan.

В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних пассажиров Nissan в возрасте 10, 6 и 3 лет, а также 38-летний водитель Kia, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения в состоянии средней степени тяжести. Движение на участке было затруднено, на месте работали сотрудники ДПС и скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служьа ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области