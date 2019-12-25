В Петербурге в бывшем бомбоубежище перезапускают культовый клуб "Грибоедов"

Музыкальная площадка, работавшая с 1996 года, была закрыта в ноябре 2024 года.

В бывшем бомбоубежище на Воронежской улице в Петербурге после реконструкции откроется культовый музыкальный клуб "Грибоедов". В мае станет доступна для посещения подвальная часть здания, где раньше проходили концерты.

Об этом сообщил собственник площадки, управляющий партнер кинотеатра "Мираж на Большом" Олег Ивонинский журналу "Собака.ru". В верхней части здания работы еще продолжаются. Клуб, работавший в Петербурге с 1996 года, закрыли в ноябре 2024 года.

Ивонинский рассказал, что "Грибоедов" — это проект на пятилетнюю перспективу. Из него планируют сделать петербургский мастер-визит. В планах построить кинозал для культового кино, галерею и ресторанную зону с концертами и живой музыкой. Архитектурным проектом занимается дизайн-бюро Chado, интерьерами верхних этажей — команда EdxxKa. Арт-директором обновленного клуба станет диджей и создатель бренда Stenosis Даниил Шульгин. По его словам, после перезапуска "Грибоедов" будет ориентирован на электронную музыку.

