Операцию двухлетнему мальчику с болезнью Гиршпрунга провели в Педиатрическом университете

Двухлетний пациент Игнат Белугин из Ярославской области поступил в Педиатрический университет для сложного хирургического вмешательства по поводу тотальной формы болезни Гиршпрунга — редкого наследственного нарушения функций кишечника. Проблемы со здоровьем начались у Игната с младенчества: трудности с пищеварением сопровождали его буквально с первых дней жизни.

Спустя год здоровье ребёнка ухудшилось настолько, что он утратил аппетит и активность. Медицинская помощь начиналась с операции в родном регионе, где врачи диагностировали кишечную непроходимость и провели срочную процедуру со стомой. Затем мальчику пытались оказать консервативное лечение в Москве, но улучшение состояния не наступило. Специалистами Педиатрического университета под руководством опытного детского хирурга Виктории Глушковой была выполнена сложная девятичасовая операция. Команда состояла из высококвалифицированных профессионалов медицинского учреждения: заведующего третьим хирургическим отделением Сергея Передереева, детских хирургов Виктории Глушковой, Надежды Колесниковой и Светланы Кузьминых, врача-анестезиолога Марии Пахоменковой.

Во время процедуры применялось особое медицинское оборудование, позволяющее повысить точность операций. Операция сопровождалась взятием образцов тканей для точной диагностики успешности оперативного вмешательства. Восстановительный период протекал гладко. Сегодня Игнат показывает отличные результаты восстановления: мальчик снова проявляет физическую активность, ест обычную пищу и свободен от боли.

Медицинские работники уверяют, что в скором времени Игнат сможет вернуться к полноценной жизни. Через год реабилитационного процесса он сможет посещать дошкольное учреждение, а затем перейти в школьное образование. Проведённый генетический тест подтвердил отсутствие риска возникновения осложнений и ассоциированных болезней. Родители Игната благодарны врачам за профессионализм и оказанную поддержку в трудный жизненный период, надеясь на скорейшее выздоровление сына.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета