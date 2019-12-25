Официантке-подростку из Петербурга частично оторвало палец в ресторане фастфуда

Пострадавшую незамедлительно доставили бригадой скорой медицинской помощи в Токсовскую клиническую межрайонную больницу, где ей провели первичное обследование, включающее рентгенографию и консультацию травматолога.

В клинику Педиатрического университета обратилась 15-летняя девушка, получившая травму на рабочем месте ресторана быстрого питания в торговом центре на севере Петербурга. Несчастный случай произошел вследствие защемления пальца металлической дверью, пишет "Оперативное прикрытие".

Пострадавшую незамедлительно доставили бригадой скорой медицинской помощи в Токсовскую клиническую межрайонную больницу, где ей провели первичное обследование, включающее рентгенографию и консультацию травматолога. После этого вместе с родителями девушка отправилась в приемное отделение СПбГПМУ.

Диагноз девушки - "полная травматическая ампутация мягких тканей указательного пальца левой руки". Сразу после постановки диагноза ее поместили в отделение микрохирургии и провели операцию. Врачи выполнили комплексную пластику кожи, восстановили двигательную способность пальца и наложили фиксирующую повязку.

Врачи сообщают, что реабилитационный период протекает благоприятно, и прогноз относительно восстановления функций пальца положительный.

