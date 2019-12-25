Третьеклассник травмировал голову качелями в Приморском районе

Школьник был госпитализирован в Детскую городскую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины.

Правоохранительные органы Приморского района проводят проверку обстоятельств травмы несовершеннолетнего ребенка. Согласно данным "Оперативного прикрытия", днем 28 августа 9-летний школьник был госпитализирован в Детскую городскую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины.

Мальчик, ученик третьего класса, поступил в медицинское учреждение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга после инцидента на игровой площадке возле дома №56/3 по Камышовой улице. Предварительная информация о происшествии предоставлена матерью пострадавшего: приблизительно в 15:20 ребенок упал с качелей и получил удар головой.

Родители мальчика состоят в браке, отец занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью, мать находится в отпуске по уходу за детьми. Семья ранее не привлекала внимания органов социальной защиты и полиции.

Ранее мы сообщили о том, что подросток врезался в дерево, катаясь на байке в лесу в поселке Сосново.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)