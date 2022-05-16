Подросток врезался в дерево, катаясь на байке в лесу в поселке Сосново

Вечером 25 августа, в 19:57, правоохранительные органы Приозерского района получили сообщение из медицинского учреждения о поступлении 15-летнего юноши, который попал туда примерно в 18:00, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,
Несовершеннолетний находился в тяжёлом состоянии: он получил многочисленные травмы. Подросток пояснил врачам, что травмы получены в результате столкновения с деревом во время езды на велосипеде в лесопарковой зоне посёлка Сосново.
Полиция проводит проверку по данному инциденту.
Ранее мы сообщили о том, что водитель сломавшегося авто погиб в ДТП на КАД.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все