Подросток врезался в дерево, катаясь на байке в лесу в поселке Сосново

Несовершеннолетний находился в тяжёлом состоянии: он получил многочисленные травмы.

Вечером 25 августа, в 19:57, правоохранительные органы Приозерского района получили сообщение из медицинского учреждения о поступлении 15-летнего юноши, который попал туда примерно в 18:00, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,

Несовершеннолетний находился в тяжёлом состоянии: он получил многочисленные травмы. Подросток пояснил врачам, что травмы получены в результате столкновения с деревом во время езды на велосипеде в лесопарковой зоне посёлка Сосново.

Полиция проводит проверку по данному инциденту.

Ранее мы сообщили о том, что водитель сломавшегося авто погиб в ДТП на КАД.

Фото: Piter.TV