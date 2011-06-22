  1. Главная
Водитель сломавшегося авто погиб в ДТП на КАД
Сегодня, 10:02
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ночью 20 августа, в 22:25 минут, на 56 км внешнего кольца КАД Петербурга 25-летний  водитель автомобиля "Газель" совершил касательный наезд с припаркованным на обочине эвакуатором, после чего машина сбила мужчину возрастом 37 лет, владельца неисправного автомобиля "Citroën", ожидавшего эвакуации транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, от полученных серьезных повреждений пострадавший погиб на месте происшествия до прибытия медиков.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV

