Водитель сломавшегося авто погиб в ДТП на КАД

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ночью 20 августа, в 22:25 минут, на 56 км внешнего кольца КАД Петербурга 25-летний водитель автомобиля "Газель" совершил касательный наезд с припаркованным на обочине эвакуатором, после чего машина сбила мужчину возрастом 37 лет, владельца неисправного автомобиля "Citroën", ожидавшего эвакуации транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, от полученных серьезных повреждений пострадавший погиб на месте происшествия до прибытия медиков.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по факту ДТП с 13-летней велосипедисткой на "Скандинавии".

Фото: Piter.TV