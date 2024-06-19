Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с 13-летней велосипедисткой на "Скандинавии"

В результате ДТП девочка получила травмы и в тяжелом состоянии госпитализирована.

По факту ДТП, в котором под колесами грузовика пострадала школьница на автодороге "Скандинавия", возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 19 августа в 15:05 на 8 км автодороги "Скандинавия" в Выборгском районе, на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Светогорск", 34-летний водитель, управляя грузовиком "Скания" с полуприцепом, двигаясь со стороны города Светогорск по направлению к Выборгу, наехал на 13-летнюю велосипедистку, которая при неустановленных обстоятельствах выехала на проезжую часть, после чего грузовик опрокинулся в левый по ходу движения кювет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

