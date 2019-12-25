  1. Главная
На "Скандинавии" машина медслужбы попала в аварию, есть пострадавший
Сегодня, 13:01
На "Скандинавии" машина медслужбы попала в аварию, есть пострадавший

Авто Lada Largus столкнулось с другой "легковушкой" и врезалось в столб.

В Ленобласти на трассе А-181 "Скандинавия" произошло ДТП с участием машины медицинской службы. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Авария случилась на 59-м километре утром 26 августа, авто Lada Largus столкнулось с другой "легковушкой" и врезалось в столб. По предварительным данным, пострадал один человек. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что подросток врезался в дерево, катаясь на байке в лесу в поселке Сосново. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

