На "Скандинавии" машина медслужбы попала в аварию, есть пострадавший

В Ленобласти на трассе А-181 "Скандинавия" произошло ДТП с участием машины медицинской службы. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Авария случилась на 59-м километре утром 26 августа, авто Lada Largus столкнулось с другой "легковушкой" и врезалось в столб. По предварительным данным, пострадал один человек.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"