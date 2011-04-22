Средняя температура второй декады апреля в Петербурге составила 8,1 градуса

Рекордное значение в 10,5 градуса было отмечено в 1920 году.

Средняя температура второй декады апреля в Петербурге составила плюс 8,1 градуса. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Этот показатель занимает девятое место в истории города для середины апреля. Рекордное значение для этого периода — плюс 10,5 градуса — было отмечено в 1920 году. Специалист отметил, что тот год был одним из самых теплых за весь апрель.

Если рассматривать температуру воздуха в Петербурге за первые две декады вместе, то этот период становится еще более теплым среди всех лет наблюдений. Средняя температура за первые две декады составила плюс 6,2 градуса. В этом веке этот результат уступает только более теплому периоду 2010 года. По наблюдениям Колесова, осадков в Северной столице в первых двух декадах по-прежнему очень мало — всего 24 процента от месячной нормы.

