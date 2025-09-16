В Петербурге 19 апреля будет сухо и до +9 градусов
Вчера, 19:16
Ночью возможны заморозки, днём воздух прогреется до +11 в Ленобласти

В воскресенье, 19 апреля, в Петербурге и Ленинградской области ожидается переменная облачность без осадков. Днём воздух в городе прогреется до +9 градусов, в регионе — до +11. Ночью возможны заморозки до -5 градусов, сообщают синоптики.

В Петербурге синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градус, днём +7…+9 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

В Ленинградскаой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный: ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от -5 до 0 градусов, днём +6…+11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее PIter.TV сообщал, что за неделю клещи покусали 217 жителей Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")

Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня

