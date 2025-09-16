Беглов поздравил петербургских полиграфистов с профессиональным праздником

Губернатор напомнил о подвиге издателей блокадного Ленинграда и о том, что Петербург останется книжной столицей России.

Губернатор Александр Беглов поздравил работников полиграфической отрасли с Днём российской полиграфии, который отмечается 19 апреля. В своём обращении глава города подчеркнул, что Санкт-Петербург всегда был лидером издательского и печатного дела в России, и эта традиция продолжается сегодня.

История праздника уходит в далёкие века: именно 19 апреля 1564 года Иван Фёдоров начал работу над изданием первой русской печатной книги "Апостол". Сохранившиеся до наших дней 60 экземпляров из двухтысячного тиража стали национальным достоянием. Первые типографии в Петербурге появились при Петре Первом, а знаменитые типографии Карамзина, Смирдина, Вольфа, Беранже и Суворина издавали книги, ставшие произведениями искусства.

Беглов напомнил о подвиге полиграфистов блокадного Ленинграда: в тяжелейших условиях в городе выпускались книги, газеты, листовки, сводки Совинформбюро, знаменитые "Окна ТАСС". Газеты "Ленинградская правда", "Смена", "На страже Родины", "Звезда" укрепляли дух защитников и жителей города.

В первый послевоенный 1946 год в Ленинграде был создан вуз, готовящий кадры для полиграфической отрасли — сегодня это Высшая школа печати и медиатехнологий, единственный на Северо-Западе вуз по всем направлениям печатного дела. За 80 лет подготовлено более тридцати тысяч специалистов.

Петербург останется книжной столицей России — городом, где чтят труд полиграфистов и передают издательское искусство из поколения в поколение. Желаю всем вдохновения и успехов! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Предприятия отрасли объединяет "Союз полиграфистов Санкт-Петербурга", среди них флагман Северной столицы — крупнейший типографский комплекс "Девиз". Центром литературной жизни Петербурга стали Книжные аллеи на Малой Конюшенной улице и Международный книжный салон, который в этом году посвящён Году единства народов России.

