На Пулковском шоссе задержали подозреваемого в краже

В Московском районе Петербурга сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемый автомобиль и задержали его водителя.

Накануне утром все дежурные наряды получили сведения о машине Skoda, которую ранее использовали при совершении кражи инструментов. Иномарку заметили на Пулковском шоссе. Спустя 10 минут росгвардейцы поймали 48-летнего злоумышленника и доставили в 33-й отдел полиции, авто также передали правоохранителям.

