  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пулковском шоссе задержали подозреваемого в краже
Сегодня, 15:26
114
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Московском районе Петербурга сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемый автомобиль и задержали его водителя. 

Накануне утром все дежурные наряды получили сведения о машине Skoda, которую ранее использовали при совершении кражи инструментов. Иномарку заметили на Пулковском шоссе. Спустя 10 минут росгвардейцы поймали 48-летнего злоумышленника и доставили в 33-й отдел полиции, авто также передали правоохранителям. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина попытался обокрасть аптеку на Невском проспекте на 6 тыс. рублей. Он хотел похитить косметику. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии