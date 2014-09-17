В Подмосковье пресекли хищение аферистами у пенсионерки 1 млн рублей

Полицейские задержали двух курьеров.

В Подмосковье сотрудники полиции пресекли хищение аферистами у пенсионерки 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, 85-летней жительнице Электрогорска позвонила якобы сотрудница поликлиники и под предлогом записи на диспансеризацию убедила ее продиктовать код из SMS-сообщения. Затем пенсионерке позвонили лжесотрудники силовых структур и Центробанка, которые рассказали потерпевшей о том, что некие злоумышленники получили доступ к ее данным. Они убедили гражданку забрать свои сбережения и передать их курьеру для декларирования.

Пенсионерка переделала прибывшему к ней посыльному 750 тысяч рублей. Позже аферисты повторили схему и заставили женщину отдать еще миллион рублей другому курьеру. Полицейские задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Подмосковная полиция